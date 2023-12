Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall und leistet bei Festnahme Widerstand

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr eine 30jährige Frau aus Detmold mit ihrem roten VW-Kleintransporter die Nordstraße in Horn. Dort wurde sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer, einem 57jährigen Horn-Bad Meinberger, überholt. Lange nach dem Überholvorgang fuhr die Detmolderin gleich zweimal leicht auf den PKW des Überholers auf, sodass an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Die Unfallverursacherin hielt es jedoch nicht für nötig anzuhalten und mit dem Geschädigten die Angelegenheit zu regeln. Sie setzte ihre Fahrt in Richtung Detmold fort. Nachdem der Geschädigte über Notruf die Polizei informierte konnte die flüchtende Unfallverursacherin im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Ernst-Hilker-Str. in Detmold angetroffen werden. Als der VW-Fahrerin durch einen Streifenwagen entsprechende Anhaltezeichen gegeben wurden, wurden diese von ihr missachtet. Letztendlich musste ihr durch einen zweiten Streifenwagen der Weg abgeschnitten werden und ihr Fahrzeug blockiert werden, um sie an einer weiteren Flucht zu hindern. Bei der Kontrolle weigerte sich die offensichtlich unter Drogen stehende Unfallfahrerin aus ihrem Transporter auszusteigen. Sie wurde darauf unter Anwendung von Zwang aus ihrem Fahrzeug geholt und festgenommen. Auf der Polizeiwache wurde eine Blutprobe entnommen. Bei diesen Maßnahmen sperrte sich die Beschuldigte und trat in Richtung der eingesetzten Beamten. Ein 29jähriger Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Gegen die 30jährige Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem oben beschriebenen Verkehrsunfall oder auch zum Fahrverhalten der flüchtenden Fahrerin des roten Kleintransporters bei der Fahrt von Horn nach Detmold machen können, mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell