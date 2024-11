Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Jugendlicher vom Hund gebissen - Zeugensuche + Dacia beschädigt + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Mittenaar- Offenbach: Jugendlicher vom Hund gebissen - Zeugensuche

Ein 16-Jähriger aus Bischoffen stieg am Donnerstag, 14. November, gegen 17.05 Uhr an der Haltestelle An der B255 aus dem Bus aus und ging in die Richtung eines Supermarkts. Auf dem Gehweg kam ihm ein unbekannter Mann mit einem Hund entgegen, der dem 16-Jährigen völlig unvermittelt in die Hand biss. Der Mann ging daraufhin wohl lachend mit dem Hund weiter in Richtung der Tankstelle. Die Wunde des Jugendlichen versorgte zunächst eine hinzugerufene RTW-Besatzung, die ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der unbekannte Mann wird als groß und schlank beschrieben. Er war schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze aufgezogen und trug ein Tuch über Kinn und Nase. Beim Hund handelte es sich um einen etwa kniehohen, schwarzen Mischling. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben zum Mann oder zum Hund ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02772/ 47050.

Braunfels: Dacia beschädigt

Zwei Reifen und einen Außenspiegel von einem Dacia beschädigten Unbekannte und verursachten damit einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Der weiße Dacia Logan stand von Freitag, 15. November, 10 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, in der Gerichtsstraße in der Nähe des alten Amtsgerichts. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können (Telefonnummer 06441/918-0).

Haiger: Außenspiegel abgefahren

Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen weißen Mercedes 180, der in der Donsbacher Straße parkte. Bei dem Unfall, der am Freitag, 15. November, zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr passierte, entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Dillenburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Dillenburg: Schaden an Tür und Spiegel

Auf dem Parkplatz in der Herwigstraße, zwischen dem Elektrofachmarkt und den gewerblichen Schulen, touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 15. November, zwischen 7.45 Uhr und 13.05 Uhr einen dort geparkten grauen Mini Cooper. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Beifahrertür und dem rechten Außenspiegel. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Dillenburg sucht Unfallzeugen (Telefonnummer 02771/9070).

Dillenburg: Golf touchiert

In der Bismarckstraße in der Nähe der Stadthalle touchierte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag, 10. November, zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr einen dort geparkten VW. Am weißen Golf entstand dadurch an der linken Seite ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Dillenburg sucht Unfallzeugen (Telefonnummer 02771/9070).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

