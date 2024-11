POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Motorroller - Zeugen und Eigentümer gesucht

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag missachtete um kurz vor 13:30 Uhr ein 65-jähriger Taxifahrer das Stopp-Schild an der Kreuzung der Adlerstraße zum Dammweg. Dadurch nahm er einer von rechts in die Kreuzung einfahrenden 77-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich leicht. Eine ...

