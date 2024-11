Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taxifahrer missachtet Stopp-Schild und verursacht Unfall

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag missachtete um kurz vor 13:30 Uhr ein 65-jähriger Taxifahrer das Stopp-Schild an der Kreuzung der Adlerstraße zum Dammweg. Dadurch nahm er einer von rechts in die Kreuzung einfahrenden 77-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich leicht. Eine sofortige Behandlung in einem Krankenhaus war glücklicherweise nicht nötig. Der Gesamtsachschaden an Taxi und Fahrrad beläuft sich auf knapp 2.500 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

