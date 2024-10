Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Lauterbach (ots)

Am Montag (23.09.), in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 14 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Bleiche" zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Die Geschädigte parkte ihren blauen VW Polo auf dem großen Parkplatz der Bleiche. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass auf der Fahrertür ihres Polos der Buchstabe "K" mit einem spitzen Gegenstand in den Lack gekratzt wurde.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0, an jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Georg PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell