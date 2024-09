Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zu viel Gas gegeben

Am Sonntag stürzte ein Biker in Uhingen von seinem Motorrad.

Kurz nach 18.30 Uhr war eine Gruppe von fünf Motorradfahrern in der Ulmer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe gab wohl auf Höhe der Schillerstraße zu viel Gas und seine KTM machte einen Wheelie. Beim Abbremsen geriet er mit dem Vorderrad auf den Gehweg und blieb mit dem Hinterrad am Randstein hängen. Das Motorrad überschlug sich und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Anschließend schleuderten Fahrer und Motorrad gegen zwei geparkte Autos. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ulmer Straße zeitweise gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

