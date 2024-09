Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Polizei stellt Autofahrer mit über 3 Promille

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 23.50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen auffälligen BMW, der in der Breslauer Straße, auf Höhe der Kirche Sankt Michael umherfahren würde. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Ehingen an der Örtlichkeit eintraf, konnte diese den BMW halb auf der Fahrbahn, halb in der Zufahrt zum Parkplatz der Kirche stehend feststellen. Der 38-jährige Fahrer saß auf dem Beifahrersitz und schlief. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten stieg der Mann torkelnd aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Mann konnte sich nicht erinnern, warum und wie er nach Ehingen gekommen war. Zudem wies der BMW Unfallspuren auf, die sich der Mann ebenfalls nicht erklären konnte. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er erhält nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

