POL-UL: (BC) Biberach - Kind schwerverletzt

3-jähriger Junge erleidet bei Verkehrsunfall am Samstag schwere Verletzungen

Ulm (ots)

Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel den Stichweg zur katholischen Kirche St. Remigius in Stafflangen und bog dort auf den Parkplatz ab. Zeitgleich spielten ein 3-jähriger Junge mit seinem Bruder auf diesem Parkplatz. Die beiden Jungen stritten sich, woraufhin sich der 3-jährige auf den Boden legte und dort liegen blieb. Da eine Baustellentoilette und geparkte Fahrzeug die Sicht des 58-Jährigen beeinträchtigten, sah er den auf dem Boden liegenden Jungen nicht und überrollte diesen mit seinem Pkw. Der Junge erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Opel entstand kein Sachschaden.

