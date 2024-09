Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Entlaufener Hund hält Polizei auf Trab

Nach Zusammenprall mit Auto rennt Hund weiter

Ulm (ots)

Um 18 Uhr meldete am Freitag ein Tierbesitzer, dass sein Hund in der Ulmer Straße davongerannt sei. Fast zeitgleich ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass in der Jahnstraße ein Hund von einem Auto angefahren wurde. Nach dem Unfall rannte der Hund weiter und ließ sich nicht einfangen. Das Tier wurde immer wieder im Stadtgebiet Göppingen gesichtet. Zuletzt wurde der Hund dann am Samstag gegen 02.40 Uhr in der Großeislinger Straße gesehen und mit drei Streifen der Göppinger Polizei eingefangen. Hundebesitzer sind dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tiere nicht weglaufen. Der Besitzer muss auch für entstandene Schäden aufkommen.

