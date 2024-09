Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - 20-Jähriger will sich der Kontrolle entziehen

Mit motorisiertem Fahrzeug betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ulm (ots)

Am Samstag sollte gegen 00.30 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 466 zwischen Reichenbach im Täle und Hausen einer Kontrolle durch die Geislinger Polizei unterzogen werden. Zunächst versuchte er sich dieser Kontrolle zu entziehen. In Reichenbach hielt ihn die Polizei letztlich an. Hierbei fahnden die Ermittler heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und auch deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Fahrer musste in der Folge Blut abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

