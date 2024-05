Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Küchengeräte geklaut

Steinbach-Hallenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag in einen Imbiss in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg ein. Sie entwendeten aus dem Lagerraum mehrere originalverpackte Küchengeräte im Gesamtwert von mindestens 15.000 Euro. Die Geräte wurden auf einer Palette gelagert, die die Unbekannten gleich mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0130307/2024.

