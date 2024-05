LPI-SHL: Unfall unter Alkhol und ohne Fahrerlaubnis

Benshausen (ots) - Am 21.05.2024, gegen 15.00 Uhr befährt eine 83jährige Frau aus Suhl mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 62 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Benshausen. In einer Rechtskurve kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges werden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden an ...

