Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - 21-Jähriger fährt gegen Baum und überschlägt sich

Fahrer verletzt sich zum Glück nur leicht

Ulm (ots)

Am Samstag fuhr gegen 03.30 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem VW auf der Landstraße 260 von Erolzheim nach Kirchberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge überschlug er sich und das Auto lag mit dem Dach auf der Straße. Der 21-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

+++++++++++++++++++++ 1856501

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell