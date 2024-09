Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit gestohlenem Leichtkraftrad geflüchtet

Mutmaßliche Zweiraddiebe hat die Polizei am Donnerstag in Göppingen festgenommen. Eine Fahrerlaubnis hatte der 15-Jährige nicht.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 13 Uhr in der Manfred-Wörner-Straße zu dem Diebstahl. Der Zündschlüssel steckte wohl im Zündschloss der Leichtkraftrades. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb aus und stahl das Zweirad der Marke Betamotor. Der Besitzer verständigte die Polizei. Die leitete umgehend eine Fahndung ein. Gegen 15.15 Uhr konnte das gestohlene Zweirad in der Grabenstraße fahrend festgestellt werden. Auf dem saßen zwei junge Männer im Alter von 15 und 17 Jahren. Der 15-Jährige hatte das motorisierte Zweirad gelenkt. Einen Führerschein hatte er nicht. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Dort konnten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt und wurde später an den 16-jährigen Besitzer wieder ausgehändigt. Auf die beiden jungen Männer kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls zu. Zudem muss sich der 15-Jährige als Fahrer des motorisierten Zweirades wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

