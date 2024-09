Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Betrunken trotz Fahrverbot unterwegs

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Donnerstag in Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr war ein Zeuge auf der B10 unterwegs. Vor ihm fuhr ein Audi A4. Der fiel ihm auf, da der Fahrer wohl sehr langsam und in Schlangenlinien auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Aufschließende Fahrzeuge mussten bereits abbremsen. Der Zeuge verständige die Polizei und folgte dem Audi. Er gab über Notruf ständige Standortmeldungen durch. Deshalb konnte der Audi wenig später von der Polizeistreife in der Holzheimer Straße angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 63-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol und hatte Mühe, sich auf den Beine zuhalten. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann war absolut fahruntüchtig. Deshalb war die Fahrt für ihn zu Ende. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 63-Jährige trotz bestehendem Fahrverbot ans Steuer seines Audi gesetzt hatte. In erwartet neben der Trunkenheitsfahrt auch eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbot.

