Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a. d. Steige - Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Am Freitag kam es bei Geislingen zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 17-Jähriger stieß mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Kuchalb und Stötten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kraftrad auf dem Flurweg von Oberweckerstelle in Richtung Stöttener Steige. Aus Richtung Stötten kam eine 37-Jährige mit ihrem Ford. Die Autofahrerin war in Richtung Kuchalb unterwegs. Beide fuhren verbotswidrig auf dem nur für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassenen und schmalen Flurweg. Im Kreuzungsbereich, wo auch die Sicht durch ein hohes Maisfeld eingeschränkt war, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die waren den polizeilichen Erkenntnissen wohl ungebremst in die Kreuzung eingefahren. Der 17-Jährige kam von rechts und hatte Vorfahrt. Wie die Polizei weiter berichtet, stieß das Motorrad in die rechte Seite des Ford. In der weiteren Folge wurde der Zweiradfahrer in die Luft geschleudert und kam auf dem geteerten Weg zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt der junge Kradfahrer schwere Verletzungen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Der Schaden am total beschädigten Motorrad schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Ford auf ca. 2.000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es auf dem wenig befahrenen Flurweg nicht. Neben Feuerwehr und Rettungskräften vor Ort waren auch Notfallseelsorger zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.

++++

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell