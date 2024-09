Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten am Donnerstag bei Rechberghausen flüchtete der Verursacher. Den sucht nun die Polizei.

Kurz nach 16.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford auf der L1147 von Rechberghausen in Richtung Adelberg. Dort wurde er von einem unbekannten Pkw mit roter Lackierung und dem Teilkennzeichen GP-? überholt. Beim Wiedereinscheren soll der unbekannte Überholer wohl den 19-Jährigen geschnitten haben, so die Polizei. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 19-Jährige mit seinem Ford nach rechts ausgewichen. Dabei geriet sein Fahrzeug in den Grünstreifen. Zu einem Kontakt kam zwischen den Autos kam es nicht. In der weiteren Folge verlor der junge Fahrer die Kontrolle übers ein Ford. Nachdem der Pkw einen Leitpfosten überfahren hatte und die Böschung hinaufgefahren war, wurde Ford wieder auf die Straße geschleudert. Dort stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Opel frontal zusammen. Der wurde von einem 61-Jährigen gelenkt. An dem Ford entzündeten sich Betriebsstoffe und das Fahrzeug brannte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Bei dem Versuch eines Ersthelfers, den Brand zu löschen, atmete der Rauchgase ein. Deshalb kam der Mann vorsorglich in eine Klinik. Beide Fahrenden und ein weiterer Mitfahrer im Opel waren angegurtet und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Auch sie kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der rote Pkw, mit mehreren Werbefolien beklebt, fuhr weiter. Den sucht nun die Polizei Uhingen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07161/93810 zu melden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Ford auf rund 5.000 Euro, den am Opel Kleinbus auf ca. 10.000 Euro. Zudem ist ein Schaden an der Flur von rund 1.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

