Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Lkw bringt Gerüst fast zum Einsturz

Lkw-Fahrer missachtet Höhenbeschränkung

Ulm (ots)

Um 20.15 Uhr wurde die Biberacher Polizei am Freitag in die Consulentengasse gerufen. Dort war ein 42-jähriger Anlieferer mit seinem Lkw Richtung Marktplatz unterwegs. Durch Beschilderung wurde der Fahrer mehrfach auf eine Höhenbegrenzung, bedingt durch eine Baustelle, hingewiesen. Diese hatte er wohl ignoriert. Da der Lastwagen eine Höhe von vier Metern hatte und die Begrenzung 3,80 Meter betrug, blieb der Fahrer mit seinem Lkw an dem Gerüst, das über die Fahrbahn ragte, hängen. Das Fahrzeug kam nicht mehr vorwärts noch rückwärts. Dies verursachte zusätzlich einen Stau. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem 42-Jährigen dann wieder aus seiner misslichen Lage heraus. Dennoch musste die Consulentengasse gesperrt werden, da sich durch den Zusammenstoß Teile aus dem Gerüst gelöst hatten und das ganze einzustürzen drohte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro und der 42-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeit entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1855069

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell