Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Brand auf Balkon weitet sich auf Dachstuhl aus

50 Feuerwehrleute verhindern Schlimmeres

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr wurden die Rettungskräfte am Freitag in Niederstotzingen zu einem brennenden Balkon in der Rechtensteinstraße gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte hatten die Flammen schon den Dachstuhl erreicht. Mit drei Feuerwehren und 50 Feuerwehrleuten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Grund für die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Giengen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

