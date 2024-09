Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte verbrennen Fahrräder

Zeuge bemerkt brennende Fahrräder an Rastplatz

Ulm (ots)

Am Freitag wurde der Polizei in Ulm um 20.40 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf der Blauinsel am dortigen Rastplatz zwei Fahrräder brennen. Beim Eintreffen der Streife war das Feuer schon aus, somit musste die Feuerwehr nicht mehr anfahren. Die Fahrräder waren komplett verbrannt. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 07311883812 entgegen. Zur Höhe des Schadens kann bislang noch nichts gesagt werden.

