Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Fahrzeugrennen endet mit Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (10.10.23), gegen 18:20 Uhr, führten zwei Fahrzeuge ein illegales Fahrzeugrennen in der Saarlandstraße durch. Die beiden 19- und 18-jährigen Männer starteten ihr Rennen laut Zeugenangaben an der Ampelkreuzung Saarlandstraße/Stifterstraße und fuhren von dort aus mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung der Rheingönheimer Straße. An der Einmündung Saarlandstraße/Schänzeldamm stieß eines der Fahrzeuge mit einem anderen, gerade abbiegenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Gegen die beiden 19- und 18-jährigen Männer wurde ein Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Da am Auto des 19-Jährigen ein anderes, als für sein Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, erwartet den Mann zusätzlich ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Sie wurden durch das Verhalten der beiden Fahrer gefährdet oder haben das Geschehen selbst beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

