POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Unfall im Einmündungsbereich mit zwei Leichtverletzten

Künzell. Am Dienstag (08.10.), gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 72-jährige VW-Fahrerin aus Künzell die Florenbergstraße und beabsichtigte in die Edelzeller Straße nach links einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 37-jährige BMW-Fahrerin aus Künzell die Edelzeller Straße in Richtung Edelzell. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 72-jährige sowie das 3-jährige Kind der 37-jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Zusammenstoß von zwei Pkw

Lehnerz. Ein 26-jähriger Mercedes Vito-Fahrer aus Köln befuhr die Leipziger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Michelsrombach, während sich eine 52-Jährige aus Ronshausen mit ihrem Tesla hinter ihm befand. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste der 26-Jährige aus ungeklärter Ursache ab, fuhr rückwärts und stieß mit dem Tesla zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

