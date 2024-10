Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengeäbude, versuchter Diebstahl aus Containern und Kennzeichendiebstahl in der Böcklerstraße

Fulda (ots)

Fulda. Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Vorfällen in der Böcklerstraße. Unbekannte brachen dort zwischen Freitag (04.10.) und Montag (07.10.) in das Gebäude einer Firma für Mess- und Regeltechnik ein. Die Täter demontierten dazu zunächst ein Zaunelement im rückwärtigen Geländebereich und fuhren mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Lkw, an eine Laderampe eines Lagergebäudes. Im Anschluss verluden sie Kabel und weitere Baumaterialien im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages auf den Lkw. Bei dem Versuch das Gelände über den selbst geschaffenen Zugang zu verlassen, fuhr sich der Lkw augenscheinlich zunächst fest. Letztendlich gelang den Tätern dann jedoch mit Fahrzeug und Diebesgut die Flucht. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden.

Am späten Samstagabend (05.10.) brachen Unbekannte an den Türen von sieben Containern die Vorhängeschlösser auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Container von Privatpersonen angemietet und werden zur Lagerung von diversen Gegenständen genutzt. Entwendet wurde ersten Informationen nach nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Darüber hinaus entwendeten Unbekannte von einem auf einem nahegelegenen Grundstück geparkten Lkw-Anhänger der Marke Hüffermann zwischen Donnerstagnachmittag (03.10.) und Sonntagmorgen (07.10.) das Kennzeichen FD-SR 1030.

Ob die Taten im Zusammenhang zueinander stehen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu den Tätern oder Fahrzeugen machen können beziehungsweise verdächtige Beobachtungen im Zeitraum von Donnerstag (03.10.) bis Sonntag (07.10.) im dortigen Bereich gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

