Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kita

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwertstraße;

Tatzeit: zwischen 20.09.2024, 16.30 Uhr, und 22.09.2024, 10.00 Uhr;

In eine Kindertagesstätte eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Objekt an der Schwertstraße, indem sie eine Tür gewaltsam aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten sie mehrere Räume und versuchten augenscheinlich erfolglos, einen Tresor zu öffnen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell