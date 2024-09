Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter Motorradfahrer gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße / Proppertweg;

Unfallzeit: 21.09.2024, 15.20 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstag in Bocholt. Ein 52-jähriger Mann aus Bocholt hatte sich an der Kreuzung Dinxperloer Straße / Proppertweg / Habichtstraße mit seinem Auto als Linksabbieger eingeordnet. Er hatte die Dinxperloer Straße befahren und beabsichtigte nach links in den Proppertweg abzubiegen. Rechts neben ihm standen ebenfalls Fahrzeuge an der roten Ampel auf der Geradeausspur. Gegen 15.20 Uhr haben sich drei Motorradfahrer zwischen beiden Spuren und damit den wartenden Fahrzeugen her geschlängelt. Dabei touchierte eines der Zweiräder den blaue Golf Plus des Bocholters hinten rechts. Der Fahrer setzte seine Fahrt gemeinsam mit den anderen beiden in Fahrtrichtung Dinxperlo fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es habe sich um ein schwarzes Tourer-Motorrad mit niederländischem Kennzeichen gehandelt. Es sei mit eingebauter Elektronik und voll verkleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

