Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Surkstamm;

Unfallzeit: 21.09.2024, 01.15 Uhr;

Neben seinem Fahrrad auf dem Boden liegend und verletzt vorgefunden hat ein Zeuge einen alkoholisierten Mann in der Nacht zum Samstag in Reken. Die Beschädigungen eines am Fahrbahnrand der Straße Surkstamm geparkten Pkw lassen vermuten, dass der 18-Jährige mit seinem Zweirad dagegen gefahren und gestürzt war. Der Leichtverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell