Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrerin eines roten Kleinwagens gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Barkenkamp;

Unfallzeit: 21.09.2024, 12.30 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der Borkener befuhr am Samstagmittag die Straße Barkenkamp mit seinem Roller in Fahrtrichtung Alte Dorstener Straße. Innerhalb eines Kurvenbereichs kam ihm gegen 12.30 Uhr ein roter Kleinwagen entgegen, der teilweise auf seiner Spur gefahren sei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern sei der Jugendliche nach rechts ausgewichen und dabei auf den Grünstreifen gelangt. Dort sei er mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Die Fahrerin des roten Pkw habe kurz angehalten und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt. Dann habe sie ihre Fahrt fortgesetzt. Die braunhaarige Frau habe ein helles Oberteil und eine braune Hose getragen. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell