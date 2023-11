Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb bestiehlt 87-jährigen Mann in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einem 87-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag (02.11.2023) in der Innenstadt Bargeld aus dem Portemonnaie. Der Hagener stand, gegen 14.30 Uhr, vor dem Bürgeramt in der Rathausstraße. Dort fiel ihm der Unbekannte auf, der ein Schild bei sich hatte, auf dem "Hilfe für..." stand. Zudem fasste der Mann sich an den Hals und deutete damit an, nicht sprechen zu können. Der 87-Jährige holte seine Geldbörse hervor und wollte dem Mann Kleingeld geben. Dabei kam der Unbekannte ihm sehr nah und hielt plötzlich das Schild über das Portemonnaie des Hageners. Wie dieser später feststellte, stahl der Unbekannte dabei einen dreistelligen Geldbetrag. Der Dieb war etwa 50 bis 55 Jahre alt, zwischen 170 cm und 175 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Außerdem hatte er dunkle Haare, einen dunklen Bart und trug eine blaue Jacke. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell