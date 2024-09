Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kupferkabel entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lise-Meitner-Straße;

Tatzeit: zwischen 19.09.2024, 18.30 Uhr, und 20.09.2024, 05.30 Uhr;

Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände an der Lise-Meitner-Straße, indem sie das Zufahrtstor und den Zaun einer benachbarten Firma beschädigten. Von dort aus konnten sie an ihre Beute gelangen. Entwendet wurden mehrere Trommeln mit Kupferkabel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell