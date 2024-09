POL-BOR: Ahaus - Scheibe an Pkw eingeschlagen

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Moorweg; Tatzeit: zwischen 18.09.2024, 16.00 Uhr, und 19.09.2024, 08.00 Uhr; In ein geparktes Auto eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Isselburg. Zu der Tat kam es am Moorweg. Die Diebe entwendeten das Benutzerhandbuch für den Wagen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

