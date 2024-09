Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Radfahrer leicht verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede Vardingholt, Kreisverkehr Barloer Straße / Sonnenallee / Römerstraße;

Unfallzeit: 20.09.2024, 08.30 Uhr;

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr hat ein Autofahrer am Freitag in Rhede-Vardingholt einen Radfahrer übersehen und erfasst. Dazu kam es gegen 08.30 Uhr, als der Rheder mit seinem Wagen aus Richtung Barlo kommend in den Kreisel Barloer Straße / Sonnenallee / Römerstraße einfuhr. Er gab an, den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkannt zu haben. Der leicht verletzte Radler, ebenfalls aus Rhede, kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell