Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240919.2 Marne: Täter ermittelt und festgenommen

Marne (ots)

In den Sommermonaten ist es in Marne an unterschiedlichen Tankstellen zu Diebstählen gekommen. Mittlerweile ist es gelungen, den hierfür Verantwortlichen im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus Marne.

In der Zeit von Ende Juli 2024 bis Anfang September 2024 brach ein Unbekannter an der Tankstelle in der Meldorfer Straße die Münzbehälter der Waschanlage und der Selbstbedienungsautomaten auf. Die Taten ereigneten sich stets zur Nachtzeit, bei der Beute handelte es sich um jeweils Münzgeld in nur geringer Menge. Der angerichtete Sachschaden war insgesamt jedoch nicht unerheblich.

Des Weiteren kam es Anfang September an einer weiteren Tankstelle in Marne zu einem Benzindiebstahl im niedrigen zweistelligen Bereich durch eine männliche Person.

Durch Täterbeschreibungen, Videoaufzeichnung, Zeugenhinweise und andere Sachbeweise haben Beamte der Polizei Marne die Taten letztlich zusammenführen können und Fahrzeug und Täter ermittelt. Und weil gegen den Beschuldigten ein offener Haftbefehl bestand, nahmen sie ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Seitdem kam es in Marne zu keinen Automatenaufbrüchen mehr.

Merle Neufeld

