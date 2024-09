POL-IZ: 240919.1 Büsum: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Osterrade (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ist in Osterrade ein sanierungsbedürftiges, leerstehendes Gebäude aus unklarer Ursache in Brand geraten. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Kurz nach 04.00 Uhr meldete eine Zeugin ein Feuer in einem benachbarten Wohnhaus in der Dorfstraße, nachdem sie von dort ein Knallgeräusch und im Anschluss Flammen wahrgenommen hatte. Das betroffene Gebäude war ...

