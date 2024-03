POL-BI: So kann europäische Zusammenarbeit zum Erfolg führen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Minden-Lübbecke / Bad Oeynhausen - Wie berichtet, erfolgte am 25.10.2023, eine Geldautomatensprengung in einem Einkaufszentrum an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen. DNA-Spuren im Fluchtfahrzeug konnten nun zwei polizeibekannten Männern zugeordnet werden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug der Automatensprenger, einen Audi S5, in einer abgelegenen ...

