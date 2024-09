POL-IZ: 240917.3 Brunsbüttel: Großer Drogenkontrolltag mit zufriedenstellendem Ergebnis

Karolinenkoog (ots) - Am heutigen Morgen hat sich auf der Landesstraße 155 in Karolinenkoog ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unglück tödliche Verletzungen. Um 08.35 Uhr war ein 63-jähriger Dithmarscher in einem Mercedes auf der Koogstraße aus Karolinenkoog kommend in Richtung Schülp unterwegs. ...

mehr