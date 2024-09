POL-IZ: 240916.2 Karolinenkoog: Tödlicher Verkehrsunfall am heutigen Morgen

Heide (ots) - Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter in Heide die Kundin eines Geschäftes bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Gegen 10 Uhr hielt sich eine Heiderin bei Edeka in der Hamburger Straße auf. Ihr Portemonnaie verwahrte sie in einem Einkaufskorb, den sie in ihren Einkaufswagen stellte. An der Kasse bemerkte die 87-Jährige dann, dass ihre Geldbörse samt ...

