Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240916.1 Albersdorf: Verfolgungsfahrt und Widerstand

Albersdorf (ots)

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer in Albersdorf versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er verunfallte schließlich und leistete erheblichen Widerstand. Dabei zogen sich zwei Einsatzkräfte Verletzungen zu und waren nicht mehr dienstfähig.

Kurz nach 20.00 Uhr war ein 68-Jähriger in einem BMW in auffälliger Fahrweise und verkehrsgefährdend auf der Bundesstraße 5 und in der Folge auf der Autobahn 23 in Richtung Süden unterwegs. An der Anschlussstelle Albersdorf beabsichtige eine Streife, den Wagen zu kontrollieren. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, rammte den Streifenwagen und verunglückte schließlich auf einem Feld abseits der Autobahn in Schafstedt. Bei seiner weiteren Flucht zu Fuß stürzte der Mann und die Beamten ergriffen ihn. Während seiner Fixierung leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand. Letztlich kam der in Nordrhein-Westfalen Lebende auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses. Hier musste er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, da der 68-Jährige unter dem erheblichen Einfluss von Rauschmitteln stand.

Die beiden eingesetzten Polizisten, männlich und weiblich, zogen sich im Rahmen des Widerstandes einige Verletzungen zu und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

An dem BMW entstand Totalschaden und auch der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit.

Im Ergebnis muss sich der Autofahrer unter anderem wegen des Widerstandes und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Merle Neufeld

