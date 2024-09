POL-IZ: 240913.2 Heide: Diebstahl im Supermarkt

Itzehoe (ots) - Während die Angestellte eines Geschäftes in Itzehoe sich am Mittwoch intensiv um eine Kundin kümmerte, bestahl diese die Geschädigte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr bediente eine Verkäuferin in einem Laden in der Wallstraße eine Frau, die sich auf Französisch mit ihr verständigte. Die Angestellte holte mehrfach Waren aus höher liegenden Regalfächern. ...

