Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240913.3 Sarlhusen: Einbruch in Biogasanlage

Sarlhusen (ots)

Bei einem Einbruch in einen Raum einer Biogasanlage in Sarlhusen in der Nacht zum Donnerstag haben Diebe hochwertige Zündkerzen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam die Tür zu einem Elektronikraum einer Biogasanlage im Bargfelder Weg. Aus dem Inneren entwendeten sie zwölf nicht verbaute Zündkerzen im Wert von mehreren tausend Euro. Aus einem weiteren Raum stahlen sie zudem einen Akkuschrauber.

In etwa demselben Zeitraum suchten Einbrecher eine weitere Biogasanlage in Reher in der Straße Viehorn auf. Ob sie dort Beute machten, ist bis jetzt unklar.

Hinweis in beiden Fällen nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell