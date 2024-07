POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 05.35 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 04.30 Uhr wurden in der Innenstadt mehrere E-Scooterfahrer unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss kontrolliert. Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 05.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter in der Sebastianstraße. Die Polizeibeamten ...

mehr