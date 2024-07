POL-PDNR: Erneute Sachbeschädigungen in Horhausen/WW

Fürthen (ots) - In der Nacht von Montag, 29.07.2024, auf Dienstag, 30.07.2024, kam es in Fürthen, Gartenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Garage. Der Versuch scheiterte, sodass die bislang unbekannten Täter nicht in das Gebäude gelangen konnten. An der Garage entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bitte um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: ...

