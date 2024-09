Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240918.1 Osterrade: Unbewohntes Haus brennt nieder

Osterrade (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist in Osterrade ein sanierungsbedürftiges, leerstehendes Gebäude aus unklarer Ursache in Brand geraten. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 04.00 Uhr meldete eine Zeugin ein Feuer in einem benachbarten Wohnhaus in der Dorfstraße, nachdem sie von dort ein Knallgeräusch und im Anschluss Flammen wahrgenommen hatte. Das betroffene Gebäude war unbewohnt, bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Reetdachhauses bereits voll in Flammen und war zum Teil eingestürzt.

Das Objekt fiel den Flammen komplett zum Opfer, Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell