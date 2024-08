Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Radfahrer fährt vor der Polizei

Nicht mehr fahrtauglich war ein 39-Jähriger am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr befuhr der 39-Jährige mit seinem Fahrrad die Wilhelm-Kentner-Straße in Richtung den Seewiesen. Der Radler fuhr direkt vor einem Streifenwagen in Schlangenlinien. Deshalb wurde er durch die Polizisten einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte mit über drei Promille deutlich zu viel intus. Der 39-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol er tatsächlich intus hatte. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

