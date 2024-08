Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unfall auf Radweg

Am Dienstag erlitt eine Radfahrerin leichte Verletzungen in Blaustein.

Kurz nach 6 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Rad auf dem Radweg von Arnegg in Richtung Stadelwiesen unterwegs. Hierbei kam ihr eine 51-jährige Opelfahrerin entgegen. Im Begegnungsverkehr stieß die Radfahrerin mit ihrem linken Ellenbogen gegen den linken Außenspiegel des Corsa. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Das Polizeirevier Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Wer letzendlich zu weit links fuhr, konnte durch die Polizei nicht ermittelt werden. Am Auto und Fahrrad entstand kein Schaden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

