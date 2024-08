Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto zerkratzt

In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Ulm-Jungingen.

Ulm (ots)

Die Besitzerin eines Nissans parkte ihr Auto am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Brühlstraße. Als sie am Montag gegen 15 Uhr zurückkam, stellte sie die Beschädigungen fest. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand mehrere Karosserieteile einschließlich Dach. Dadurch entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Dornstadt ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

