Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eschweg;

Tatzeit: zwischen 18.09.2024, 21.30 Uhr, und 19.09.2024, 09.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Sie verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag vermutlich über einen benachbarten Garten Zugang zu dem umfriedeten Grundstück. Dort hebelten sie gewaltsam eine Tür auf, um so in das Gebäude am Eschweg zu kommen. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Auch in eine Einliegerwohnung stiegen die Täter durch ein Fenster ein. Darin öffneten sie einen Tresor und entwendeten den Inhalt. Über die Tatbeute können bisher keine genauen Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

