Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchversuch gescheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mühlenplatz;

Tatzeit: zwischen 18.09.2024, 23.30 Uhr, und 19.09.2024, 09.00 Uhr;

Gewaltsam in eine Gaststätte einzudringen versucht haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau. Die Täter überwanden einen Zaun, um sich Zutritt zu dem umfriedeten Gelände zu verschaffen. Dort schlugen sie mit einem Schirmständerfuß auf eine Glastür ein. Diese hielt der Gewalteinwirkung stand. Die Einbrecher flüchteten, ohne in das Gebäude am Mühlenplatz zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell