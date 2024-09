Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In suizidaler Absicht selbst mit Messer verletzt

Gronau (ots)

In Gronau hat sich am Donnerstag ein Mann in der Innenstadt mit einem Messer in suizidaler Absicht selbst erheblich verletzt. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 16.15 Uhr an der Straße Kircheninsel. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr ist nicht auszuschließen.

Die Polizei tritt mit dieser Pressemitteilung ausdrücklich Spekulationen entgegen, zu denen es nach diesem Vorfall in sozialen Medien kam. Dort war davon die Rede, dass es zu einem Messerangriff eines Unbekannten gekommen sei. Es bestehen für die Polizei keinerlei Zweifel an dem wie oben geschilderten Ablauf des Ereignisses. (to)

