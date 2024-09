Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter verliert Bierfässer

Autobahn A8 Höhe Wahlschied (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der A 8 in Fahrtrichtung Luxemburg, kurz hinter dem Autobahnkreuz Saarbrücken, unter der Brücke Am Nordfeld, zu einem Fall von verlorener Ladung. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor Teile seiner Ladung, darunter zwei 5-Liter-Fässer Bier, wobei ein Fass noch gefüllt war. Hinweise zu dem Fahrzeugführer erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

