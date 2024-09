Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festlichkeiten im Dienstgebiet der Polizei Völklingen

Völklingen (ots)

Am Wochenende von Freitag, 06.09. bis Sonntag, 08.09.2024, fanden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Völklingen mehrere Großveranstaltungen statt. Hierzu zeigte sich die Polizei selbstverständlich in verstärkter Präsenz. Unter anderem mussten am Samstagvormittag bereits im Rahmen eines Stadtteilfestes in der Völklinger Innenstadt mehrere Fahrzeuge abgeschleppt und umgesetzt werden, da Anwohner die Beschilderungen des Parkverbots missachteten. Beim Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr, Löschbezirk Innenstadt Völklingen, am Samstagabend verlief es jedoch ruhig trotz ausgelassener Stimmung. Einschreiten musste die Polizei jedoch bei den Feierlichkeiten in Heusweiler (Herbstmarkt), Ludweiler (Kirmes) und der Mallorcaparty in Großrosseln. Hier kam es vereinzelt zu Streitigkeiten zwischen betrunkenen Gästen, die jedoch ohne größere Probleme abgearbeitet werden konnten. Es wurden keine Personen verletzt.

